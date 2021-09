Inter, Dzeko si esalta contro la Sampdoria: il dato pazzesco del bosniaco

Il fatto che Edin Dzeko sia già un calciatore fondamentale per la manovra nerazzurra è ormai evidente. All'Inter, dopo l'addio di Lukaku, il bosniaco è diventato il centro dell'attacco. In vista della sfida di campionato contro la Sampdoria Inzaghi potrà affidarsi ad una statistica importante. Dzeko contro i blucerchiati si scatena. Il dato sui gol è impressionante.

Il nuovo numero 9 nerazzurro è già entrato nel cuore dei tifosi. Gol, assist e soprattutto tanto lavoro sporco al servizio della squadra. Basta vedere il gol di Lautaro a Verona che nasce da una sfonda di Dzeko. Una certezza per Inzaghi che dopo la pausa nazionali potrà contare su pochi punti fermi in rosa. Gli impegni in Nazionale, soprattutto per i sudamericani mettono a rischio tanti elementi in vista della prossima partita di campionato. Inter impegnata a Marassi contro la Sampdoria ma con il bosniaco come unico titolare sicuro. Dzeko infatti partirà dal primo minuto contro i blucerchiati e proprio contro di loro ha spesso dimostrato di potersi esaltare. A provare tutto ciò, spunta un dato statistico importante: il Cigno di Sarajevo contro la Samp ha messo a segno ben 6 gol e 1 assist in 12 match giocati.

La Sampdoria è la squadra a cui l'ex Roma ha fatto più gol in Serie A. Simone Inzaghi dunque potrà affidarsi a questa particolare statistica del bosniaco per far male ai blucerchiati. E soprattutto per portare altri 3 punti, fondamentali per la classifica, mettendo pressione alle altre squadre in cima alla classifica.