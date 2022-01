Inter, Dzeko out ma è tornato Correa: la situazione per Bologna

Inter, solo tre giorni al battesimo del 2022.

I nerazzurri infatti sono attesi dalla delicata trasferta di Bologna contro i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Dopo la positività al Coronavirus di Edin Dzeko, ecco i recuperi in avanti. Correa infatti sarà tra i convocati: la distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra è superata, oggi il Tucu ha lavorato regolarmente in gruppo e alla ripresa al Dall'ara sarà a disposizione di Simone Inzaghi.

È tuttavia sfavorito rispetto a Sanchez per il posto accanto a Lautaro, mentre mancherà come detto Dzeko (positivo al Covid-19 come Satriano e Cordaz). Al posto dello squalificato Calhanoglu, spazio a Vidal o Gagliardini (ballottaggio aperto). Per il resto, torna il dubbio a destra dove Dumfries può ancora giocare dal 1', con Darmian magari in campo tre giorni dopo contro la Lazio. A sinistra Perisic, dietro il terzetto titolare.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Vidal (Gagliardini), Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez (Correa), Lautaro Martinez.