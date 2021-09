Inter, Dzeko o Correa? Adesso Inzaghi deve scegliere

Con la conclusione dell'attacco, i dirigenti nerazzurri sono riusciti ad ovviare alla partenza in attacco dell'attaccante belga Romelu Lukaku, consegnando a Simone Inzaghi un parco attaccanti di tutto rispetto con la presenza di Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Fermo restando che il perno su cui ruoterà tutto il reparto nerazzurro sarà il numero 10 nerazzurro, e considerate le non sempre perfette condizioni fisiche dell'attaccante cileno, si sfideranno per un posto da titolare fin dalla prossima partita contro la Sampdoria, Correa e Dzeko. E ci sono motivi differenti ed altrettanto validi che possono fare in modo che sia l'uno che l'altro possano affiancare il Toro.

PERCHE' DZEKO - Il bosniaco garantisce più prestanza e presenza fisica in campo e non svolge solo compiti da punta classica. Gol, certo. Ma anche assist, apertura degli spazi e cambi di gioco ad aprire il campo per gli esterni. Un giocatore completo, un regista avanzato che fa ruotare tutta la squadra e lo fa con un'intelligenza tattica fuori dal comune. Non solo, ma dal suo arrivo all'Inter, sembra aver trovato anche quella fame che aveva un po' smarrito in questi ultimi mesi alla Roma, cosa per cui Simone Inzaghi non può essere più contento.

PERCHE' CORREA - Pupillo dell'allenatore che conosce a menadito le sue caratteristiche e quello che può dare in campo. Strappi palla al piedi che tirano il collo alle difese avversarie. Tecnica sublime, utile nei suoi uno contro uno pungenti. E adesso sembra essere arrivata anche la confidenza con il gol. Un'arma che Inzaghi può sfruttare sia dall'inizio che a partita in corso, come è successo, in maniera decisiva, contro l'Hellas Verona con la sua doppietta che ha regalato i tre punti all'Inter.

Insomma, due attaccanti che si daranno e daranno battaglia e che hanno reso l'attacco dell'Inter un reparto più completo. La missione deve essere quella di difendere l tricolore, puntare alla Coppa Italia ed avanzare quanto più possibile in Champions. Missione difficile, ma oggi l'Inter ha anche delle armi in più per puntare a questo. L'Inter ha Dzeko e Correa.