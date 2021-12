Inter, Dzeko o Calhanoglu? No, il fuoriclasse è Inzaghi: i nerazzurri volano

Inter in costante crescita nell'ultimo mese.

La squadra di Simone Inzaghi con una partita perfetta, annienta la Roma. Un netto 0-3 a favore dei nerazzurrri, dopo appena 45 minuti. I campioni d'Italia archiviano la pratica "Mourinho" già nel primo tempo mentre nel secondo controllano la gara. Tra i migliori in campo sicuramente Calhanoglu, Dzeko e Brozovic, che giganteggia a centrocampo, come analizzato nelle nostre pagelle. Ma il vero "top player" di questa squadra al momento è solo uno: Inzaghi. Il tecnico ha saputo cambiare, rimodellare una squadra che aveva perso due giocatori chiave come Lukaku e Hakimi e soprattutto ha migliorato quanto creato da Conte nelle due stagioni precedenti.

Il tecnico ex Lazio ha creato una squadra capace di dominare il gioco e di creare tanto. Tantissimi i punti di forza di questa Inter, dalla difesa diventata quasi impenetrabile al centrocampo Barella-Brozovic-Calhanoglu, col turco diventato giocatore decisivo nell'ultimo mese. Evoluzione pazzesca per l'ex Milan, che dopo un avvio a fari spenti, ha trovato il suo spazio all'interno della squadra e ha cominciato a segnare e regalare assist a raffica. La perla di ieri, gol diretto da calcio d'angolo ne è la dimostrazione, un mix di tecnica e soprattutto voglia di incidere, cosa che nelle prime settimane in nerazzurro gli era mancata. Il punto cruciale, quasi di svolta, per i nerazzurri è stata la sconfitta contro la Lazio. Dall'Olimpico, all'Olimpico, ieri la squadra di Inzaghi ha chiuso un cerchio iniziato dal gol di Felipe Anderson.

Inzaghi ha saputo trasformare la rabbia di quella sconfitta in carica agonistica e voglia di dimostrare a tutti che l'Inter merita di stare in alto. Dalla disfatta contro i biancocelesti sono arrivate 9 vittorie e 2 pareggi. Ma soprattutto un passaggio del turno in Champions che mancava da 10 anni. Ora, a Madrid, l'Inter non ha nulla da perdere e lotterà per il primo posto. I nerazzurri però dovranno fare a meno di Correa ma potrebbero ritrovare De Vrij (qui tutti i dettagli).