Inter, Dzeko: "È un'ipotesi che sta in piedi. E Lautaro potrebbe..."

"Inter, Dzeko: è un’ipotesi che sta in piedi". Ne è sicuro Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com. "E’ chiaro che dipende anche dalle situazioni in cui si vengono a trovare le società. L’Inter - ha sottolineato durante il suo intervento a Radio Radio - ha bisogno di prendere calciatori affidabili a costo zero o quasi". Ed Edin Dzeko sembra il perfetto ritratto: 35 anni, dal 2015 veste la maglia della Roma con la quale ha totalizzato 198 partite e 104 gol. "Dzeko-Inter e, a mio avviso, anche Dzeko-Juventus - ha poi aggiunto Agresti sono due possibili soluzioni".

Il direttore di calciomercato.com ha poi continuato: "L’Inter di attaccanti oggi ne ha 4 ma affidabili ne ha 2 e uno, Lautaro, potrebbe essere ceduto”. Il 'gioiello' argentino, da settimane, è al centro di voci di mercato. Ci sarebbe l'interessamento del Real Madrid e del Barcellona. A quanto si apprende, però, a oggi (venerdì 25 giugno, ndr), l'Inter non avrebbe ricevuto alcuna offerta ufficiale. L’attaccante argentino era stato pagato 25 milioni dal Racing di Avellaneda nel 2018 e ne pesa 10 sul bilancio. Considerando le cifre a cui potrebbe essere ceduto - in Spagna parlano di 70 milioni - porterebbe una plusvalenza molto importante.