Inter, Dzeko e Mkhitaryan abbattono un record europeo

di Redazione, pubblicato il: 11/05/2023

(Inter) In un calcio dominato dall’atletismo e dunque da giocatori giovani e giovanissimi l’Inter va in controtendenza. Il 2 a 0 rifilato al Milan nell’andata del derby di Champions è stato suggellato dai gol di Dzeko e Mkhitaryan. Due protagonisti non più di primo pelo, 34 anni l’armeno 37 la punta bosniaca. Una coppia da record visto che nelle fasi di Champions League ad eliminazione diretta mai due over 34 erano mai andati a segno nello stesso match.

Per l’Inter poi un altra piccola grande soddisfazione: i due goleador sono arrivati entrambi a parametro zero dalla Roma. In poche parole gol pesanti a poco prezzo.