Inter, Dzeko e Lautaro a secco: i numeri impietosi dell'attacco nel 2022

L'Inter di Inzaghi non riesce più a far gol.

Il 2022 si sta rivelando disastroso per la squadra Campione d'Italia. Nella prima parte di campionato Dzeko e compagni hanno dominato in lungo e in largo, mostrando ampi sprazzi di gran calcio e qualità. Adesso però sta vivendo un periodo particolarmente buio. Dopo il pareggio contro il Genoa per 0 a 0 (qui le pagelle), per Inzaghi suona l'allarme. I nerazzurri hanno perso troppi punti. Sconfitte contro Milan, Sassuolo e Liverpool in Champions, pareggio contro Napoli, Atalanta e soprattutto Genoa. Insomma, la squadra sembra sta passando un periodo complicato, ma d'ora in poi può e deve solo migliorare. A cominciare soprattutto dagli attaccanti, quello che era il miglior attacco della Serie A ormai fa cilecca da troppe partite. Basta analizzare i numeri dei 5 attaccanti a disposizione di Inzaghi per capirlo.

Dzeko, l'unico a dare segnali in questo 2022, ha segnato solo 3 gol nel nuovo anno: due in campionato tra Venezia e Napoli, ed uno contro la Roma in Coppa Italia, ma è a secco ormai dal 12 febbraio scorso. Ancora più complicato il momento di Lautaro Martinez. Il Toro nel 2022 non ha ancora trovato la rete. L'ultimo gol in campionato risale addirittura al 17 dicembre contro la Salernitana, oltre due mesi fa, una vita per un bomber del suo calibro. E l'errore a porta vuota contro il Sassuolo è l'emblema di un Lautaro confuso e appannato. Non pervenuti gli altri tre quinti che compongono l'attacco di Inzaghi. Correa infortunato ormai da tempo, è sempre ai box e l'ultimo gol risale al 31 ottobre, doppietta contro l'Udinese. Sanchez nel nuovo anno ha segnato solo in Coppa Italia contro Roma e Empoli, ma in campionato anche lui non segna dal 17 dicembre contro la Salernitana.

Mentre Caicedo, l'ultimo arrivato, ha esordito proprio contro il Genoa, dunque ancora dovrà dimostrare il suo valore. Insomma, questa squadra ha perso il senso del gol e spreca troppo. Inzaghi deve ritrovare i suoi attaccanti se vuole tornare a conquistare la vittoria.