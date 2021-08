Inter: Dzeko corre veloce. A giorni già l’esordio in nerazzurro

INTER - Edin Dzeko è il nuovo rinforzo per l'attacco di Simone Inzaghi, che potrebbe subito decidere di puntare su di lui. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bomber bosniaco potrebbe essere in campo già dal primo minuto contro il Genoa, match valido per la prima giornata di campionato.

L'assenza per squalifica di Lautaro Martinez e le condizioni fisiche, molto precarie di Alexis Sanchez, potrebbero indurre il tecnico nerazzurro a puntare subito sull'esperienza dell'ex calciatore della Roma. Alle sue spalle ci potrebbe essere il talento della Primavera, Martin Satriano, che si è messo in mostra durante le uscite estive. I dirigenti milanesi continuano a lavorare sul mercato per potenziare il reparto offensivo con un altro nome. Duvan Zapata e Joaqin Correa sono quelli più quotati.