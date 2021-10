Inter, Dzeko contro Lukaku: cos’è successo in 9 partite

Impatto devastante quello di Edin Dzeko all'Inter. Il classe '86 sta facendo molto meglio di Romelu Lukaku al Chelsea in questo avvio di stagione, i numeri parlano chiaro.

Il bosniaco si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione e si sta dimostrando a sorpresa sempre più il trascinatore di questa Inter. L’ex Roma, infatti, ha realizzato 6 reti e un assist in 9 presenze, per un totale di 666 minuti con la maglia nerazzurra. Un avvio sorprendente quello del Cigno di Sarajevo che si sta rivelando l’uomo in più della squadra di Simone Inzaghi e non sta facendo affatto rimpiangere il belga (potete leggere qui un approfondimento su di lui).

L’ex numero 9 interista, dopo aver realizzato ben 64 gol nelle ultime due stagioni sotto la guida di Antonio Conte, ha deciso in estate di tornare nel ‘suo’ Chelsea per fare un’ulteriore salto di qualità in carriera. I numeri del belga in quest’avvio di stagione sono ottimi ma non del tutto esaltanti, specialmente per i 115 milioni sborsati in estate per acquistarlo. Finora ha realizzato 4 reti e 0 assist in 9 presenze tra Premier League e Champions League per un totale di 734 minuti. Il belga, c’è da sottolineare, è a secco da 5 partite di fila, l’ultimo gol realizzato risale alla prima giornata di Champions League contro lo Zenit dello scorso 14 settembre.