Inter, Dzeko col sorriso: 'Dovevo uscire? Gli chiedo se aveva bevuto'

Fiorentina Inter: Edin Dzeko ha parlato al termine del match terminato con una vittoria per 1-3 degli ospiti.

Il centravanti bosniaco ha siglato il secondo gol per i nerazzurri. Rete che è arrivata nel momento giusto perché Inzaghi aveva deciso anche di cambiarlo.

"Per me sono tutti i gol importanti. Ancora meglio - ha dichiarato il calciatore se arriva così. Stavo per uscire? Chiedo al mister se aveva bevuto. Intervallo? Vittoria da grande squadra perché lo siamo. Abbiamo sofferta e onore al primo tempo della Fiorentina".

Dzeko, ne abbiamo parlato anche qui in esclusiva, ha poi voluto far chiarezza sul ruolo e sulla convivenza con Lautaro Martinez.

"Abbiamo fatto due gol veloci e la partita è cambiata. Lautaro? Non c'è uno che gioca avanti o dietro. I calciatori forti giocano insieme e sono felice di stare con questi campioni". Ha concluso l'ex Roma tramite microfoni di Dazn. Il numero 9 dell'Inter è diventato immediatamente centrale nel progetto di Inzaghi che lo ha fortemente voluto dopo la partenza di Romelu Lukaku.

Contro la Fiorentina, il calciatore ex Manchester City ha poi lasciato il posto ad Alexis Sanchez. Minutaggio importante per il cileno che ha trovato spazio anche nella gara vinta sabato 18 settembre per 6-1 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.