Inter, duri striscioni dei tifosi sotto la sede. Messaggio chiaro a Zhang

Inter, giornata infuocata quella di oggi per quanto riguarda il mondo nerazzurro. Sembra ormai ad un passo l'addio di Conte dopo che la proprietà ha dettato la linee guida per la prossima stagione. La tifoseria si è espressa quest'oggi sulla vicenda attraverso due duri striscioni esposti sotto la sede della società. Entrambi rivolti a Zhang, il presidente che, da quello che trapela, avrebbe imposto un regime di ridimensionamento per la prossima stagione.

"Ridimensionare i campioni è solo da coglioni. Mister, staff e giocatori non si toccano". Questo il messaggio riguardante le srategie societarie messe in piedi da Zhang.

Poi un secondo messaggio, ancora più diretto. "Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città".