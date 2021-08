Inter-Dumfries: Sky svela i dettagli dell’accordo fino al 2025

INTER - Denzel Dumfries non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match amichevole, in programma domani alle 18-30 a Monza, ma sarà presente in tribuna per osservare la gara dei suoi nuovi compagni di squadra.

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale olandese dovrebbe firmare un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2026.