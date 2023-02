Inter, Dumfries sacrificabile ma spunta un problema: cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/02/2023

Inter Dumfries, giunti al capolinea? L’esterno olandese ex PSV aveva stupito tutti nella sua prima stagione in nerazzurro. Arrivato per sostituire Hakimi, non aveva sfigurato. Prestazioni importanti, gol pesanti e geometrie precise nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Adesso però la situazione è cambiata.

Denzel Dumfries ha perso smalto. L’olandese in questa stagione sembra un lontano parente di quello ammirato al suo primo anno in nerazzurro. Pochi gol, poche incursioni e tanta panchina. Nelle ultime uscite Inzaghi gli sta preferendo Darmian che risponde sempre presente quando chiamato in causa. Questo calo diventa un problema anche per il mercato.

Inter, Dumfries perde appetibilità: scende la valutazione

Dopo averlo trattenuto con forza nell’ultima estate, questa volta potrebbe essere lui il big da sacrificare per far respirare il bilancio nerazzurro. Spunta però un grosso problema. Come analizzato dal Corriere dello Sport infatti l’Inter entro il 30 giugno dovrà raggiungere un attivo di bilancio da 60 milioni, per questo avrebbe scelto di sacrificare Denzel Dumfries, la cui valutazione si avvicina intorno ai 60 milioni.

Però da quando è tornato dal mondiale l’olandese non è più lo stesso, perdendo il posto da titolare. Tutto ciò ha fatto perdere appeal al calciatore dunque il suo valore è sceso e le big europee su di lui, potrebbero non avere lo stesso interesse. Dunque problema per la società che deve fare in modo di incassare almeno 50 milioni da un eventuale cessione di Dumfries. Intanto dal mercato arriva il nome del suo possibile sostituto (qui i dettagli).