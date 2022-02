Inter, Dumfries lancia la sfida al Liverpool e svela alcuni retroscena

Inter, Denzel Dumfries è intervenuto ai microfoni ufficiali dell’UEFA in vista della super sfida di mercoledì sera contro il Liverpool.

Un match in cui nerazzurri partono con i sfavori del pronostico ma come ha più volte dimostrato la squadra di Simone Inzaghi non impossibile da superare. L’olandese ha suonato la carica per il match esaltando le qualità della rosa: "Siamo una grande squadra, giochiamo un calcio fantastico e ci divertiamo molto. Siamo concentrati sul vincere, siamo sulla strada giusta e sono sicuro che continueremo su questo cammino”.

L’esterno ha poi ripercorso la sua carriera fino al trasferimento in nerazzurro della scorsa estate ringraziando il Psv Eindhoven per averlo reso un giocatore internazionale e per i suoi miglioramenti negli ultimi anni. Un’esperienza che gli è servita a crescere ho e imparare un sacco di cose a livello personale oltre ad avergli concesso di esordire in nazionale e in Champions League. Il classe 96 ha poi proseguoto spiegando che ha subito capito che i nerazzurri facessero sul serio quando lo contattarono e di aver capito che era questo il club dove voleva andare.

Infine una battuta sul suo ambientamento in Italia, un paese con cultura e tradizioni totalmente differenti dall’Olanda, specialmente sul cibo: “Due settimane fa, erano molto arrabbiati con me perché avevo aggiunto del pollo alla mia pasta con pesto. Per loro era un insulto alla pasta. Ho capito che non devo farlo più... ”.