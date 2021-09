Inter, Dumfries è pronto a prendersi una maglia da titolare

La pausa nazionali restituisce all'#Inter un Dumfries in grande spolvero. L'esterno olandese si è messo in mostra con la maglia della propria Nazionale e adesso è pronto a conquistarsi un posto da titolare nelle sfide che i nerazzurri saranno chiamati ad affrontare.

Si legge sull'edizione odierna della rosea:

"Da questa prima settimana di impegni internazionali sono arrivate fin qui tante buone notizie per Simone Inzaghi e la sua Inter. E tra i tanti nerazzurri che si sono messi in mostra c’è anche Denzel Dumfries, uno degli uomini più attesi alla ripresa del campionato: l’Inter ha scelto di puntare su di lui per assorbire al meglio il buco che si è creato a destra dopo l’addio di Achraf Hakimi e l’olandese è pronto a questa durissima sfida".