Inter, Dumfries e non solo: tutti gli olandesi della storia nerazzurra

L’Inter ha accolto Denzel Dumfries, terzino olandese classe 1996. L’esterno, da sempre la prima scelta per raccogliere l’eredità di Hakimi, arriva dal Psv Eindhoven. Dumfries è l’undicesimo giocatore olandese a vestire la maglia nerazzurra. Ecco, di seguito, tutti gli altri.

In primis Stefan De Vrij, leader e pilastro dell’attuale difesa nerazzurra. Ma senza ombra di dubbio il più celebre giocatore olandese della storia dell'Inter è Wesley Sneijder, uno degli eroi dello storico triplete nerazzurro del 2010. Quattro stagioni in cui ha vinto uno scudetto, una Champions League, due Supercoppa Italiane, un mondiale per club, due Coppa Italia.

Il primo olandese, in ordine cronologico, è stato il centrocampista Faas Wilkes nel lontano 1949. Per lui tre stagioni con la maglia nerazzurra, con 95 presenze e 47 gol. Dopo diversi anni senza olandesi in squadra, nel 1993 l’Inter piazzò il doppio colpo Jonk-Bergkamp dall’Ajax. Entrambi sono rimasti in nerazzurro per due stagioni e sono stati protagonisti della vittoria in Coppa Uefa del 1994. Qualche anno dopo arrivò all’Inter anche Aaron Winter, per lui tre stagioni dal 1996 con 77 presenze e 1 rete.

Nel 1999 approda a Milano un certo Clarence Seedorf, acquistato dai nerazzurri dopo aver vinto praticamente tutto con il Real Madrid. Anche per lui tre stagioni all’Inter prima di trasferirsi al Milan nello scambio con Francesco Coco. Nel 2003 i nerazzurri pescarono ancora dai Paesi Bassi e piazzarono il colpo Andy Van Der Meyde. Un’esperienza ben al di sotto delle aspettative per l’esterno che viene tuttora ricordato soltanto per il gol contro l'Arsenal in Champions League nel 2003. Un altro olandese che non ha lasciato il segno è Edgar Davids, una sola stagione in nerazzurro in cui collezionò 14 presenze.

Infine, da ricordare anche Luc Castaignos, approdato all’Inter nel 2011 e ceduto dopo una sola stagione.