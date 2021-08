Inter, Dumfries è nerazzurro ma per l'ufficialità bisogna aspettare: il motivo

Nella giornata di oggi, l'esterno olandese, Denzel Dumfries, è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. L'ex giocatore del PSV ha svolto nella mattinata odierna le visiti di rito presso la sede del CONI, per poi dirigersi ad Appiano Gentile dove ha firmato il contratto che lo legherà ai campioni d'Italia per le prossime stagioni.

Nonostante l'esterno sia ormai un tesserato dell'Inter, bisognerà attendere ancora un po' per l'ufficialità per mezzo stampa. Come riportato dalla redazione di Sky Sport infatti, il club nerazzurro sta ancora aspettando dal PSV parte della documentazione necessaria per definire il passaggio dell'olandese alla corte di Simone Inzaghi, solo in seguito sarà possibile annunciare il nuovo acquisto interista.

Proprio per questi intoppi burocratici, sembra al momento decisamente improbabile che il giocatore sia a disposizione per l'amichevole di domani contro la Dinamo Kiev. La questione Dumfries è comunque un capitolo chiuso, adesso l'Inter può concentrarsi sulla ricerca del secondo attaccante da regalare all'allenatore, dopo l'arrivo ufficioso di Edin Dzeko (anche per lui sussiste ancora qualche intoppo di natura burocratica).

L'idea dunque è quella di completare la squadra con un ulteriore innesto in avanti, anche se resta ancora da capire il futuro di Nahitan Nandez, promesso sposo dell'Inter ma ancora bloccato dal Cagliari, che non intende cedere di un millimetro rispetto alle richieste iniziali. L'argentino arriverebbe come rinforzo a centrocampo e sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato che, nonostante le uscite dolorose di Hakimi e Lukaku, dovrebbe consegnare al mister una squadra completa in ogni reparto.