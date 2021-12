Inter, Dumfries come... Lukaku. Il dato sorprendente

Inter, rileggi queste parole: “La mia voglia di vestire la maglia dell’Inter ha prevalso. C’era anche l’Everton, ma non ci ho pensato due volte. Volevo davvero andare all’Inter. La squadra campione d’Italia, un club di grande tradizione. Alla fine ho avuto i brividi”.

Parole di Denzel Dumfries. Contro il Torino è arrivato il terzo gol stagionale (con due assist). La "Denzelmania" è ufficialmente esplosa, e ci sono motivi più che validi. Tante critiche iniziali dopo lo scivolone con la Juventus, ed un predecessore dal peso notevole da sostituire, eppure Dumfries è riuscito a realizzare 3 gol e 2 assist finora in Serie A. Un dato a caso? No, sono gli stessi numeri di Romelu Lukaku in Premier finora.

Il belga, andato via in estate per riprendersi ciò che aveva lasciato a Londra e per fare l'ultimo e definitivo step, ha racimolato dunque gli stessi numeri del nuovo terzino nerazzurro che, a dirla tutta, non era nemmeno tra i titolari fino ad un mese fa. Poi, complice l'infortunio occorso a Matteo Darmian, l'olandese si è guadagnato la fiducia di Inzaghi a suon di giocate decisive.

Senza scomodare il reale sostituto di Big Rom, quell'Edin Dzeko i cui numeri recitano 8 gol e 3 assist soltanto considerando il campionato, il belga è al pari dell'ex esterno del Psv Eindhoven. Numeri che lasciano il tempo che trovano, certo, ma che fanno riflettere molto sulle operazioni architettate in estate da Marotta e Ausilio, figlie certamente delle necessità provocate dalle (allora) dolorose partenze illustri.

Dumfries come Lukaku: da non credere.