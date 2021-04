Inter, due squalificati in casa nerazzurra per il recupero col Sassuolo

Più otto sul Milan con una gara in meno, più dodici addirittura sulla Juventus. L'Inter a Bologna ha chiaramente messo un'ipoteca sul titolo finale, ma non arrivano solo buone notizie dal Dall'Ara.

Un errore tecnico di Marcelo Brozovic negli ultimi minuti di gioco, infatti, ha causato l'ammonizione sua e di un compagno, Bastoni, nel tentativo di fermare Orsolini lanciato in contropiede. Questo doppio cartellino in una manciata di secondi, però, costa caro a Conte.

Entrambi i calciatori erano nell'elenco dei diffidati e, pertanto, salteranno proprio il recupero con il Sassuolo in programma mercoledì sera a San Siro. Barella e Lukaku restano i giocatori in diffida ed a rischio squalifica in vista del finale di campionato.

Vedremo, al momento, come Conte deciderà di sostituire Brozovic e Bastoni. Al momento si fa larga l'idea Stefano Sensi e la riconferma di Ranocchia, con De Vrij sul centro destra e Skriniar spostato sul centro sinistra.