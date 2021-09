Inter, due scommesse ad alto rischio per Inzaghi: futuro incerto

In questi mesi l’Inter è chiamata a decidere il futuro di Alexis Sanchez e Martin Satriano. I due giocatori sono al centro del progetto di Simone Inzaghi e della società e potrebbero rivelarsi delle vere e proprie armi in più per questa stagione. Considerati i numerosi impegni ravvicinati dei nerazzurri, i due giocatori dovrebbero trovare più spazio nelle prossime giornate. Attualmente, però, sono considerate due scommesse ad alto rischio.

Il talento di Alexis Sanchez non è in discussione ma a preoccupare l’Inter sarebbero specialmente le sue condizioni fisiche. Il cileno è in scadenza di contratto nel 2023 e guadagna attualmente 7 milioni di euro a stagione. La società starebbe valutando se puntare ancora su di lui per il futuro e i prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi. L’ex Manchester United è reduce da alcune stagioni condizionate da diversi infortuni che lo hanno costretto ai box per molto tempo. L’attaccante è appena rientrato in rosa dopo un infortunio muscolare rimediato in Copa America che lo ha tenuto lontano dal campo per 40 giorni ed è al lavoro per ritornare al meglio delle condizioni. Simone Inzaghi lo ha fatto esordire in questa stagione nei minuti finali della sfida contro il Bologna di sabato scorso. Nel corso della passata stagione sotto la guida di Antonio Conte ha subito ben quattro infortuni che lo hanno costretto ai box complessivamente per 88 giorni facendogli saltare ben 11 match. Discorso simile anche al suo primo anno in nerazzurro quando un infortunio al tendine peroneo lo ha tenuto fuori 88 giorni e fatto saltare 14 match.

Martin Satriano, invece, si è messo in luce la scorsa stagione in Primavera dove ha realizzato 14 gol e 6 assist in 30 presenze. A partire da questa stagione é stato accorpato stabilmente alla prima squadra e si è reso protagonista di un ottimo precampionato in cui è andato 9 volte in rete, ma il rischio è che sia ancora troppo acerbo per una grande piazza come l'Inter. Il classe 2001 sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi e alla società che hanno deciso di comune accordo di trattenerlo in nerazzurro nonostante le numerose richieste di prestito che avrebbero garantito al giocatore di giocare con più continuità. Il tecnico nerazzurro lo ha già fatto esordire in Serie A negli ultimi minuti della prima giornata tra Inter-Genoa. Il futuro dell’uruguaiano sarà in nerazzurro, almeno fino a gennaio. In questi mesi spera di avere l’occasione di mettersi in mostra e dimostrare di essere già pronto per giocare in prima squadra.