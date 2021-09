Inter, due nerazzurri dominano in Europa. Il post di De Vrij esalta i tifosi

Milan Skriniar e Stefan De Vrij hanno letteralmente dominato gli avversari durante le gare disputate rispettivamente con Slovacchia e Olanda.

Secondo quanto riportato dalle statistiche Uefa, l'ex Sampdoria comanda la classifica con ben 49 palloni recuperati. Seguono a 36 l'ungherese Szalai e il macedone Musliu. A 34, invece, si piazza Stefan De Vrij.

L'olandese, che si è confermato al centro della difesa ai danni dello juventino De Ligt, sarà anche in campo nella gara, in programma domenica 12 settembre contro la Samporia. L'ex Lazio dovrebbe avere accanto Alessandro Bastioni e Danilo D'Ambrosio.

L'ex Torino dovrebbe partire dal primo minuto per concedere a Skriniar di tirare il fiato. Lo slovacco, ne parliamo qui, sarà poi dunque pronto per il match di Champions League, in programma per mercoledì 15 settembre, contro il Real Madrid.

Il fatto che Inzaghi abbia voluto tenere intatto l'assetto difensivo non è un caso. La difesa dell'Inter, anche nella scorsa stagione, si è dimostrata una delle più impenetrabili. Per questo, in linea con la società, i sacrifici hanno riguardato altre zone del campo.

De Vrij, come potete leggere in questo articolo, sarebbe finito nel mirino non solo dell'Everton ma anche del Tottenham. Il calciatore è incedibile per l'Inter ma i dirigenti, se dovesse arrivare un'offerta superiore a 50 milioni di euro, potrebbero sedersi a tavolino durante la prossima estate. Si ricorda che l'olandese è stato prelevato a parametro zero dai nerazzurri. Il classe 1992 è già carico per la sfida contro i liguri come dimostrato da un post pubblicato sul profilo Instagram. "#IMBack" recita la didascalia del difensore nerazzurro.