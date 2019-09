Inter: due esordi con la Sampdoria? Conte studia le mosse

Sampdoria e poi Barcellona e Juventus, l'Inter è attesa da 3 sfide ad altissimo tasso di difficoltà nei prossimi otto giorni. L'impegno genovese è ovviamente di caratura ben diversa rispetto ai due successivi e proprio per questo più di un osservatore pronostica un pur limitato turn over di Conte domani a Marassi.

Indiziato numero uno per tirare il fiato è Romelu Lukaku. La punta belga è reduce da una buona prova con la Lazio ma i due incontri giocato con il mal di schiena con Udinese e Slavia Praga potrebbero convincere il mister a non tirare troppo la corda. Sarevve l'occasione buona per vedere in campo fin dall'inizio Alexis Sanchez, dopo i due spezzoni di gara nei due ultimi incontri.

Su Sky Sport sembrano poco convinti di questa ipotesi, Conte pretende molto dai suoi attaccanti, soprattutto in fase di pressing sulla ripartenza dell'azione avversaria, cosa che Lukaku e Lautaro Martinez hanno dimostrato di fare in maniera soddisfacente. Politano offre aiuto continuo in fase difensiva e velocità nel ribaltamento dell'azione. A Sanchez Conte sta chiedendo di imparare la parte da recitare in campo, il cileno si sta ancora inserendo in questi meccanismi, dunque solo nella riunione tecnica di domani si capirà se il Nino maravilla se la giocherà da titolare o meno.

Un turno di riposo potrebbe averlo anche Godin con Bastoni in rampa di lancio per l'esordio, mentre Candreva e Asamoah dovrebbero tornare ai loro posti sulla fascia di competenza.