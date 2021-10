Inter, due addii in vista: la società ha deciso di non rinnovargli i contratti

L’Inter è già al lavoro per il futuro e sembrerebbe intenzionata, salvo colpi di scena, a non rinnovare i contratti di Perisic e Kolarov.

Non solo Marcelo Brozovic, i nerazzurri nei prossimi mesi sono chiamati a risolvere il futuro di diversi giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2022. Il rinnovo del centrocampista croato, pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, è senza dubbio la priorità assoluta. Beppe Marotta sarebbe pronto ad offrirgli un aumento dello stipendio ma al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti (qui l’approfondimento sulla situazione). In scadenza a fine stagione ci sono anche Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Matias Vecino, Arturo Vidal, Aleksandar Kolarov e Ivan Perisic.

Come riportato da Tuttosport, al momento l’unico certo del rinnovo sarebbe Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro, con il sempre più probabile arrivo di Andrè Onana (qui la notizia), non avrà più la certezza del posto da titolare a partire dalla prossima stagione. La società starebbe valutando il rinnovo di Vecino che è tornato al centro del progetto con Simone Inzaghi e dei due veterani D’Ambrosio e Ranocchia; resta in dubbio invece il futuro di Vidal che ha un opzione automatica di rinnovo fino al 2023.

Ad oggi, svela il quotidiano, non dovrebbero rinnovare quasi certamente Perisic e Kolarov. L’esterno croato è uno dei titolari del club ma il suo alto ingaggio da oltre 5 milioni di euro a stagione non rientrerebbe nei parametri della società. Il serbo, invece, sarebbe fuori dai parametri della società.