Inter, dubbio Bastoni contro la Juventus: le condizioni dell’ex Parma

Inter in apprensione per le condizioni di Bastoni.

Ancora una volta, ieri contro l'Empoli, per la terza gara Alessandro Bastoni non è sceso in campo. Contro i toscani il centrale nerazzurro era ancora fermo ai box per un problema rimediato contro il Milan e di sicuro, il suo aiuto sarebbe servito a Simone Inzaghi che ha dovuto fare i conti con un Empoli arrembante nei primi 30 minuti (qui le nostre pagelle del match). L'obiettivo della società nerazzurra era quello di recuperare Bastoni per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì sera. Il risentimento muscolare persiste e Bastoni dopo aver saltato Bologna, Udinese e Empoli, rischia di dare forfait nel Deby d'Italia.

Contro i bianconeri il tecnico dei Campioni d'Italia potrebbe non avere uno dei suoi fedelissimi. Infatti secondo quanto riportato da Gazzetta.it,l’ex Parma ha lavorato con una buona intensità, svolgendo un programma personalizzato. Domani si valuterà se farlo rientrare in gruppo o se non forzare il suo rientro. Lo staff nerazzurro non forzerà in alcun modo il rientro di Bastoni, in modo tale da scongiurare ricadute. Al suo post, in caso di forfait, giocheranno uno tra D'Ambrosio e Dimarco a completare il trio con Skriniar e De Vrij. In ogni modo, Bastoni farà di tutto per esserci e per aiutare l'Inter a portare a casa la Coppa contro i bianconeri.

Tornando a Inter-Empoli, proprio Milan Skriniar si è reso protagonista di un retroscena particolare a fine gara, insieme al suo ex compagno e avversario Andrea Pinamonti (qui tutti i dettagli).