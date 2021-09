Inter, dove vedere in tv la partita con la Sampdoria

L'Inter torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Domenica alle 12.30 i nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno la Sampdoria di D'Aversa. L'obiettivo, ovviamente, sarà vincere la terza gara di fila e continuare a correre. I blucerchiati, rinforzati nell'ultima giornata di mercato da bomber Caputo, saranno avversario insidioso e da non sottovalutare. A Marassi si prospetta dunque battaglia, ma l'Inter ha mezzi e fiducia per imporsi, in attesa dell'esordio in Champions League previsto settimana prossima contro il fascinoso Real Madrid.

Dove sarà possibile visionare l'incontro? La sfida di Genova, arbitrata da Orsato (leggi qui l'approfondimento), sarà trasmessa ovviamente da Dazn, ma anche da Sky Sport (e sulle piattaforme SkyGo e NowTV, in streaming). Il match dell'Inter sarà, dunque, uno dei tre di giornata trasmesso sia da Dazn che da Sky (le altre due partite saranno Atalanta-Fiorentina di sabato e Bologna-Hellas di lunedì).

Il programma completo della terza giornata del campionato di Serie A:

Sabato 11 settembre

ore 15, EMPOLI - VENEZIA, DAZN

ore 18, NAPOLI - JUVENTUS, DAZN

ore 20.45, ATALANTA - FIORENTINA, DAZN/SKY

Domenica 12 settembre

ore 12.30, SAMPDORIA - INTER, DAZN/SKY

ore 15, CAGLIARI - GENOA, DAZN

ore 15, SPEZIA - UDINESE, DAZN

ore 15, TORINO - SALERNITANA, DAZN

ore 18, MILAN - LAZIO, DAZN

ore 20.45, ROMA - SASSUOLO, DAZN

Lunedì 13 settembre

ore 20.45, BOLOGNA - HELLAS VERONA, DAZN/SKY