Inter, dove giocherebbe Dybala? I tre scenari tattici

Inter, Paulo Dybala sembrerebbe sempre più vicino ai nerazzurri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima scelta dell’argentino sarebbe il club nerazzurro che gli avrebbe messo sul piatto un contratto quadriennale da 6 milioni di euro più ricchi bonus, stessa cifra percepita da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. L’accordo tra le parti sembrerebbe molto vicino e nelle prossime settimane potrebbe già arrivare l’ufficialità.

Ma come e dove giocherebbe Paulo Dybala nell’Inter di Simone Inzaghi? L’argentino può ricoprire tutte le posizioni di attacco ma senza dubbio quella che interpreta meglio è quella della seconda punta, le sue caratteristiche sarebbero senza ombra di dubbio ideali per il 3-5-2 nerazzurro. Ecco di seguito tre scenari tattici:

La prima è quella di un attacco tutto argentino con Lautaro Martinez, con la Joya che fa da rifinitore. Contrariamente a quanto detto nelle ultime settimane, l'arrivo della Joya non obbliga i nerazzurri a cedere Lautaro. Il colpo potrebbe essere finanziato dagli addii di Sanchez, Vecino e Vidal. I due si conoscono bene ed hanno già giocato insieme in nazionale.

Dybala potrebbe comunque anche giocare al posto dell’attuale 10 nerazzurro con una punta fisica come Edin Dzeko in una posizione simile a quella che ha ricoperto spesso in bianconero.

La terza e ultima soluzione sarebbe quella di impiegarlo all’occorrenza anche come trequartista alle spalle delle due punte in un 3-4-1-2, modulo più volte utilizzato da Inzaghi.