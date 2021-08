Inter, doppia ufficialità in casa nerazzurra: ecco Dzeko e Dumfries

Inter, pochi minuti fa sono arrivati in casa nerazzurra due comunicati ufficiali, che hanno annunciato gli arrivi di Dzeko e Dumfries. Il bosniaco è stato protagonista di una vicenda abbastanza singolare. È stato convocato e schierato in campo dal primo minuto (complice l'infortunio di Satriano) nella gara di oggi contro la Dinamo Kiev, prima ancora di essere ufficializzato. L'attaccante ha addirittura messo a segno la sua prima rete in nerazzurro. L'ormai ex giallorosso, fortemente voluto dal nuovo tecnico Inzaghi dopo la cessione di Lukaku, è stato accolto così.

MILANO - FC Internazionale Milano comunica che Edin Dzeko è un nuovo calciatore nerazzurro: l'attaccante bosniaco arriva dalla Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023.

L'ala olandese invece è arrivata a Milano dopo una lunga trattativa. Il giocatore ha messo l'Inter in pole sin dall'inizio della sessione di calciomercato, ma il PSV non ha ceduto alla proposta di lasciarlo partire in prestito. Dopo che la società nerazzurra ha incassato i 115 milioni dal Chelsea però lo scenario è cambiato, e Marotta è riuscito a strappare l'esterno a 12,5 milioni più bonus. Dumfries è arrivato ieri sera in Italia, e dopo aver svolto le visite mediche, ha apposto la firma sul contratto. Questo il comunicato dell'Inter.

MILANO - FC Internazionale Milano comunica che Denzel Dumfries è un nuovo calciatore nerazzurro: l'esterno olandese classe 1996 arriva dal PSV a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

