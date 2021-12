Inter, dopo martedì si accelera per i rinnovi di Brozovic e Perisic. Il motivo

Inter, Beppe Marotta e la dirigenza continuano a lavorare sui rinnovi dei due croati, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Per quanto riguarda il primo le parti appaiono molto vicine, dopo che nei primi mesi della stagione in corso l'addio appariva inevitabile. A seguito del primo incontro tra la dirigenza e l'entourage del giocatore c'è stato però un importante avvicinamento. Al momento sembra che sia solo una questione di tempo affinché si arrivi alla fumata bianca (come raccontato in questa nostra esclusiva). La speranza del club è quella di arrivare alla firma prima di Natale. Ma qual'è il motivo dell'accelerazione? Secondo il Corriere dello Sport la giornata chiave è stata quella di martedì, quando, contro il Real Madrid, Brozovic ha mostrato di non sfigurare contro un centrocampo di top player. Il croato si è trovato di fronte degli avversari di livello ma ha comunque sfoderato una prestazione super, tanto da convincere ancora di più la dirigenza (anche se non ce ne era bisogno) della necessità di continuare ad avere in rosa un elemento come lui.

Ma lo stesso può dirsi di Perisic, prosegue il quotidiano romano. I due connazionali hanno rappresentato l'anima della squadra contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Difficile immaginare di poter perdere due così. Sulla situazione relativa all'esterno questa mattina, giovedì 9 dicembre, è intervenuta anche la redazione di Tuttosport, che ha sottolineato come le parti al momento (a differenza di quello che sta accadendo con Brozovic) non siano così vicine. Per questa ragione il club lavora su due tavoli. Da una parte si cerca di convincere Perisic ad accettare una somma inferiore rispetto a quella che sta chiedendo (considerando anche va per i 33 anni), dall'altro si continua a monitorare il nome di Filip Kostic per l'eventuale eredità.