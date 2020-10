Inter: dopo Lukaku, anche un difensore salterà il Parma

Dopo l'infortunio per Romelu Lukaku, anche Milan Skriniar non farà parte della squadra per Parma visto che è ancora positivo al Covid

Altra notizia negativa per l'Inter in termini di infortuni. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Milan Skriniar mancherà contro il Parma visto che il nuovo tampone ha dato nuovamente esito positivo al Covid. Lo slovacco, dopo 23 giorni, non si è ancora negativizzato, ma, dopo essere tornato a Milano, potrà allenarsi purchè sia da solo. Altra doccia fredda per Antonio Conte, che dopo aver recuperato Bastoni, Nainggolan, Young, Gagliardini e Radu, dovrà fare a meno di due pilastri come Lukaku e Skriniar.