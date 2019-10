Inter, dopo la vittoria col Borussia Barella è felice ma razionale: le parole

Sale a 4 punti il bottino dell'Inter di Antonio Conte ai gironi di Champions League grazie alla vittoria di questa sera contro il Borussia Dortmund. Uno dei protagonisti (seppur senza segnare) è stato senza dubbio Nicolò Barella.

L'ex Cagliari ha offerto l'ennesima prestazione generosa e al servizio della squadra, sputando sangue e primeggiando in mezzo al campo. Il tutto, mettendo in seria difficoltà un centrocampista esperto come Axel Witsel. Sulla partita di questa sera, il classe '97 ha detto:

"Già con il Barcellona avremmo meritato di più, oggi siamo rimasti concentrati per tutta la partita, siamo riusciti a chiuderla. Conte mi sta aiutando tanto a gestire i momenti della partita.

Stiamo facendo un percorso: a volte capita di sbagliare, ma oggi abbiamo concesso pochissimo a una squadra forte come il Borussia. È stata una bella vittoria, ce la godiamo un po' ma poi pensiamo subito alla prossima partita".