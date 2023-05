Inter, dopo il derby la Curva Sud fa comunicati, la Nord è già a Istanbul

di Redazione, pubblicato il: 20/05/2023

(Inter) Anche queste sono le conseguenze del derby. La Curva Sud milanista si è impegnata a diffondere un comunicato per stigmatizzare il comportamento di Federico Dimarco al termine della stracittadina che ha portato l’Inter alla finale del 10 giugno. La Curva Nord ha abbozzato una risposta di pacificazione ma non solo. Nella giornata di ieri sono circolate in rete le immagini di alcuni emissari del tifo organizzato nerazzurro già presenti allo stadio Ataturk di Istanbul. Un sopralluogo per verificare le caratteristiche della coreografia che sarà predisposta per la partitissima contro il Manchester City.