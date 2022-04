Inter, dopo due anni capienza al 100% nel match contro il Verona

Inter, capienza al 100% dopo due anni di restrizioni.

Dopo due anni dall'ultima volta, nel match di Coppa Italia giocato contro il Napoli, lo stadio nerazzurro è pronto a riaccogliere i propri tifosi nel match contro l'Hellas Verona.

La società nerazzurra è stata la più colpita a causa delle restrizioni per il corona-virus, soprattutto per le porte chiuse prima e dopo per la riduzione della capienza (l'Inter è la squadra con la media spettatori più alta della Serie A).

Nell'ultima stagione conclusa con la conquista del 19° scudetto, i tifosi nerazzurri non hanno potuto far sentire il loro supporto all'interno dello stadio (a causa delle porte chiuse), ma i tifosi riuscivano ugualmente ad accogliere il pullman nerazzurro e durante la semifinale di Coppa Italia giocata contro la Juventus, poco prima del fischio iniziale i tifosi interisti sono riusciti a far sentire il loro supporto alla squadra grazie ai fuochi d'artificio.

Nell'ultima partita stagionale contro l'Udinese, i tifosi sono rimasti fuori dallo stadio e i calciatori dell'Inter hanno festeggiato con i propri tifosi a distanza: grazie alle torri dello stadio, i calciatori hanno fatto vedere il trofeo ai tifosi e hanno potuto ricevere gli applausi e i cori.

Con la fine dello stato di emergenza, la Lega Serie A ha deciso di far tornare la capienza degli stadi al 100% e il match contro l'Hellas Verona sarà la prima volta, dopo 2 anni, in cui i tifosi possono riempire totalmente lo stadio.

Un'opportunità da sfruttare per cercare di sostenere la squadra al massimo in queste ultime partite.