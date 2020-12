Inter, domenica verrà eguagliato? Record che resiste da 12 anni

Il nuovo anno si aprirà con Inter-Crotone a 'San Siro'. Domenica prossima, 3 gennaio, i nerazzurri ospiteranno la squadra di Giovanni Stroppa. L'Inter arriva a questo match con sette vittorie consecutive. Una striscia positiva che ha riportato i nerazzurri ad un punto dal Milan, staccando le dirette rivali.

Contro il Crotone potrebbe arrivare l'ottavo successo di fila. Quando fu l'ultima volta che l'Inter vinse otto match consecutivi in campionato? Dobbiamo tornare indietro alla stagione 2008/2009. Fu l'Inter di Josè Mourinho a riuscire in questa impresa in serie A.

Vittorie contro Reggina, Udinese, Palermo, Juventus, Napoli, Lazio, Chievo e Siena. Dal 1° novembre 2008 al 20 dicembre 2008 l'Inter conobbe solo il successo in campionato. E l'anno precedente, fu l'Inter di Roberto Mancini a vincere sette match di fila. Questi gli avversari sconfitti dai nerazzurri: Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino, Cagliari, Milan, Siena e Parma. Un filotto che partì il 24 novembre 2007 per concludersi il 20 gennaio 2008.

Domenica sarà l'Inter di Antonio Conte ad eguagliare, dopo 12 anni, questo record?