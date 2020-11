Inter, domani test decisivo per Lukaku: le ultime sulle condizioni del belga

E' corsa contro il tempo in casa Inter per tentare di recuperare Romelu Lukaku in vista del match di domenica contro l'Atalanta. L'attaccante belga ha saltato le ultime due partite contro Parma e Real Madrid a causa di un problema all'adduttore, e la sua presenza a Bergamo nel prossimo match dei nerazzurri è ancora in bilico.

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Sky Sport, domani sarà la giornata chiave per capire se il giocatore farà parte o meno del gruppo che sfiderà l'Atalanta, e al momento dalla Pinetina arrivano segnali positivi. Lukaku sembra migliorare ogni giorno che passa, e domenica potrebbe sedersi almeno in panchina.

Nel frattempo Conte studia anche le possibili alternative: secondo le ultime news, la coppia d'attacco titolare potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.