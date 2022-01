Inter, domani la conferenza stampa di Inzaghi: orario e diretta

Inter - Archiviato il trionfo in Supercoppa Italiana Frecciarossa contro la Juventus, i nerazzurri si preparano per l'ostica gara contro l'Atalanta: i nerazzurri scenderanno in campo a Bergamo domenica 16 gennaio alle 20:45 per la 22ª giornata di Serie A.

Alla vigilia del match si terrà la classica conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi: l'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 13:15 di domani, sabato 15 gennaio.

La conferenza stampa verrà mandata in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club.