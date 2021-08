Inter, domani Inzaghi avrà la rosa al completo: tornano in tre

Sono ore di rientri quelle che stanno scorrendo adesso in casa Inter. Nella giornata di domani infatti, al centro sportivo di Appiano Gentile faranno ritorno gli ultimi giocatori che erano in vacanza dopo i successi in Coppa America e agli Europei.

Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, tutti giocatori che dopo il trionfo in campionato con l'Inter hanno conquistato il primo trofeo della propria carriera anche con le rispettive Nazionali.

Una soddisfazione senza dubbio enorme ma che adesso lascerà spazio alla volontà di preparare al meglio la stagione 2021/2022 sotto la guida di Simone Inzaghi. A riferire del rientro dei tre alla corte dell'allenatore di Piacenza è stata la redazione di Sportmediaset attraverso il proprio tg in onda alle ore 13:00 su Italia 1.