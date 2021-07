Inter, domani il sorteggio del calendario. Le regole e cosa può succedere

Inter, verrà svelato domani il calendario 2021/2022. Si terrà infatti, nella giornata di mercoledì 14 luglio, alle ore 18.30, l'atteso sorteggio che decreterà il nuovo cammino della Serie A.

Riflettori dunque puntati su quelle che saranno le prime avversarie della formazione di Simone Inzaghi.

Non mancheranno le novità. Come spiegato da alfredopedulla.com, le gare del girone di ritorno saranno "in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata. Tra i classici criteri, invece, troviamo quello che non permette ai derby di essere programmati nella prima e nell’ultima giornata, con le stracittadine che dovranno svolgersi in differenti giornate".

Quattro i turni infrasettimanali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata), in questi non saranno possibili gare fra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, al pari dei derby di Genova, Milano, Roma e Torino, oltre a quelli toscani e campani.

"Nella prima e nell’ultima giornata, non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021. Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021", si legge ancora sulla fonte.