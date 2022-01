Inter, domani giornata cruciale per Barella: la situazione

Inter - Un solo rosso diretto in carriera, ma tremendamente pesante come un macigno.

Nicolò Barella si è fatto buttare fuori in Champion's League contro il Real Madrid, e adesso rischia seriamente di saltare gli ottavi di finale con il Liverpool. Se dovrà assentarsi per una o due partite, recita 'La Gazzetta dello Sport', lo scopriremo domani: nella giornata di martedì infatti, è attesa la sentenza del Giudice Sportivo in merito alla squalifica della mezzala sarda. Se dovesse essere comminata una sola giornata, Barella sarebbe disponibile per il ritorno ad Anfield.

Questo è ciò che si augura Simone Inzaghi, alle prese con un tour de force da libri di storia al rientro dalla pausa invernale per le Nazionali. Derby Scudetto col Milan, semifinali di Coppa Italia contro la Roma, trasferta contro l'altra seconda della classe, il Napoli, e l'ostica sfida al Sassuolo. Il tutto oltre all'impegno Champions più che proibitivo con una delle grandi favorite per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Ci sarà bisogno dell'intero organico per affrontare 20 giorni da cardiopalma, Barella compreso. La sensazione è che il giudice sportivo avrà la mano pesante con l'ex Cagliari, e che Nicolò dovrà saltare per intero il suo primo ottavo di finale europeo della carriera, a livello di club naturalmente. C'è grande attesa dunque per il verdetto di domani.