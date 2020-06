Inter, dissidi con Conte, i nerazzurri perdono un pezzo da 90

Quando Antonio Conte arrivò all’Inter lo scorso anno chiese ed ottenne dalla società che per la preparazione atletica arrivassero due uomini di sua fiducia, Antonio Pintus e Julio Tous. Entrambi avevano collaborato con il tecnico leccese nelle sue precedenti esperienze in serie A e in Premier ed assicuravano allo staff medico competenze di altissimo livello e feeling assolto con l’allenatore.

Qualcosa si è rotto in questi mesi di lockdown, almeno per quanto riguarda Julio Tous. Il Corriere dello Sport di oggi riporta infatti di incomprensioni sorte tra lui e Conte che porteranno all’addio al club nerazzurro. Il suo destino con molta probabilità sarà la nazionale spagnola. La notizia non è ancora ufficiale, il nome di Tous compare ancora nell’organigramma dello staff di Conte ma la secondo il quotidiano romano la rottura sarebbe già avvenuta da un paio di settimane. Il preparatore spagnolo è considerato unanimemente un top nella sua materia e. anche per questo non sarà facile sostituirlo. Per il momento la preparazione fisica della squadra resta nelle mani di Antonio Pintus e Costantino Coratti.