Inter, dirigenza al completo alla Pinetina per incontrare Conte: la situazione

L’Inter ha oggi ripreso gli allenamenti per preparare la sfida contro il Crotone, in programma domenica 3 gennaio alle ore 12.30. La rosa si è sottoposta in mattinata a tamponi rapidi e poi ha svolto un lavoro fisico sul campo, nel pomeriggio è prevista una seconda sessione.

Oltre ai giocatori e lo staff tecnico, ad Appiano Gentile sono presenti anche Beppe Marotta e Piero Ausilio in attesa del summit con Antonio Conte, nel quale dovrebbe essere presente anche il presidente Steven Zhang in videocall dalla Cina.

Nel summit si farà un bilancio di questa prima parte di stagione e fissare gli obiettivi per il futuro. Si farà il punto anche sul mercato in entrata e soprattutto quello in uscita. Bisognerà risolvere una volta per tutte il futuro di Christian Eriksen e Radja Nainggolan sempre più ai margini del progetto tecnico dell’allenatore salentino.