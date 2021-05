Inter, dirigenti in sede per vedere Sassuolo-Atalanta. Conte a Torino dalla famiglia

Giornata importante per l'Inter, che in caso di non vittoria dell'Atalanta sul Sassuolo si laureerebbe campione d'Italia con quattro giornate d'anticipo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento la dirigenza dell'Inter, insieme al presidente Steven Zhang, si sarebbe riunita in sede per guardare insieme la partita dei bergamaschi.

Nel frattempo, Antonio Conte è rientrato a Torino, dove risiede la sua famiglia. Per quanto riguarda i calciatori, il tecnico leccese ha concesso tre giorni di riposo al gruppo squadra, dando appuntamento a tutti il prossimo mercoledì 5 maggio.