Inter, direzione Liverpool: tutti i segreti dell’armata di Klopp

L’Inter vuole fare grandi cose in Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi sta stupendo. Il 2021 è stato l’anno dei nerazzurri che dopo essere tornati sul tetto d’Italia, puntano a far bene anche in Europa. L’Inter, dopo aver ritrovato gli ottavi di Champions a 10 anni dall’ultima volta, dovrà affrontare il Liverpool di Klopp. I Reds sono tra le candidate alla vittoria finale della Champions League e rappresentano una delle maggiori potenze europee. In campionato al momento sono dietro solo al City e col Chelsea di Lukaku alle calcagna (qui le parole del belga sui nerazzurri). Mentre in Europa hanno superato l’ostico girone con Milan, Porto e Atletico, uscendone a punteggio pieno.

Una squadra insomma indubbiamente ostica ed esperta. Il Liverpool ha cambiato qualche uomo ma ha mantenuto l’ossatura principale che gli ha permesso di vincere la Champions qualche anno fa. Klopp usa un 4-3-3 fatto di difesa solida, palleggio e improvvise verticalizzazioni a lanciare il tridente composto dai velocisti Manè e Salah con un terzo ad alternanza tra Diogo Jota e Bobby Firmino. L’uomo sicuramente più pericoloso dei Reds è l’egiziano. Nel girone di Champions ha messo a segno 7 reti; in Premier addirittura 15 gol e 9 assist. Sarà sicuramente lui uno dei protagonisti in Xoppa d’Africa insieme a Sadio Manè con una piccola speranza per i nerazzurri che possano arrivare stanchi dalla competizione al primo scontro con l’Inter. Un altro giocatore fondamentale per gli inglesi è certamente Virgil Van Dijk che insieme ad Alexander Arnold (tra i migliori terzini al mondo) compone una difesa solida e quasi perfetta, completata da Robertson sulla sinistra e Joe Gomez al centro.

Insomma, l’armata di Klopp sembra imbattibile, piena di campioni e guidati da un tecnico di caratura europea ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter far male a chiunque e soprattutto, in Italia, nessuno gioca bene e crea tanto quanto l’Inter. Lo scontro tra nerazzurri e reds si preannuncia epocale e se sulla carta il pronostico è tutto a favore degli uomini di Klopp, il campo ha sempre l’ultima parola.