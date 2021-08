Inter Dinamo Kiev, le probabili formazioni del match del Brianteo

INTER DINAMO KIEV - Quello contro gli ucraini in programma alle ore 18:30 allo Stadio Brianteo di Monza, per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi sarà l'ennesimo test prima dell'avvio definitivo del campionato in programma sabato prossimo. A San Siro infatti, al medesimo orario, giungerà il Genoa di Davide Ballardini.

Per la gara di oggi, oltre a Denzel Dumfries ed Edin Dzeko non ancora ufficializzati, il tecnico di Piacenza dovrà fare a meno di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, entrambi ai box per delle noie muscolari. Per quanto riguarda la probabile formazione, in porta ci sarà il solito Samir Handanovic con la retroguardia formata da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A destra e a sinistra agiranno rispettivamente Matteo Darmian e Ivan Perisic, mentre in mediana ci saranno Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Inedito l'attacco sulla quale può contare Inzaghi, con Andrea Pinamonti e Martin Satriano col compito di far male alla difesa avversaria.

A questa formazione, l'allenatore rumeno Mircea Lucescu risponderà con Bushchan in porta e Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Sidcley in difesa. Andrevskyi e Shaparenko saranno i due mediani, mentre Tsygankov, Buyalskyi e De Pena agiranno alle spalle dell'unica punta Ramirez. Insomma, un test tutt'altro che da sottovalutare per i nerazzurri.