Inter-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: debutto nerazzurro per Dzeko

Manca sempre meno a Inter-Dinamo Kiev, ultima amichevole di questa preseason per l'Inter di Simone Inzaghi, che andrà in scena presso l'U-Power Stadium di Monza. Nonostante si tratti come detto prima di un'amichevole, il tecnico nerazzurro cercherà in tutti i modi di approfittare di questo test per mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell'esordio in campionato di settimana prossima.

Per quanto riguarda l'undici iniziale, Inzaghi ha scelto una formazione quanto più possibile simile a quella che vedremo tra sette giorni contro il Genoa, tenendo conto anche delle assenze forzate di Lautaro (squalificato) e Sanchez (infortunato) in attacco. In porta ci sarà l'onnipresente Samir Handanovic, mentre in difesa rientra il trio delle meraviglie formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo a cinque formato da Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic, mentre Sensi agirà in solitaria sulla trequarti.

Novità dell'ultimo minuto invece in attacco. Pochi minuti fa, è arrivata la notizia dell'accordo tra la Roma ed Edin Dzeko su alcune pendenze contrattuali, e grazie a questo accordo l'attaccante è finalmente pronto per diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Ma c'è di più: il giocatore scenderà in campo già questa sera dal primo minuto.

Inter-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarny, Syrota, Karavev; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Lednev, Tsygankov; Ramirez.