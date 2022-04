Inter, Dimarco possibile contropartita nell'acquisto di un difensore

Inter, Dimarco potrebbe entrare nello scambio con Bremer.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport oggi in prima pagina, il Torino potrebbe aprire alla cessione del centrale difensivo chiedendo come contropartita Federico Dimarco. Che la squadra di mercato di Marotta stia seguendo il brasiliano dei granata non è certo un mistero, anche se non è l’unica pretendente, anche la Juventus sarebbe sulle sue tracce. Il numero tre del Torino si sta facendo apprezzare come uno dei difensori più in forma di questa Serie A nella quale ha giocato 27 partite andando in rete 3 volte e sfornando anche un assist. La dirigenza nerazzurra lo vedrebbe come perfetto sostituto di Stefan De Vrij di cui si prospetta la partenza a fine stagione. Secondo il quotidiano torinese il presidente granata Cairo avrebbe fissato il prezzo del suo giocatore a 25 milioni di euro. Per abbassare questa cifra l’Inter potrebbe inserire nell'affare il difensore Dimarco che già l' estate scorsa era stato accostato ai piemontesi, ma poi non se ne fece nulla.

Dimarco, che ha da poco rinnovato il suo contratto con ii nerazzurri, dopo una partenza di campionato importante ha diminuito il suo minutaggio pur totalizzando ad oggi 26 presenze, con 2 reti e 2 assist. Nelle ultime partite Inzaghi lo ha schierato solo come subentrante, ma il numero 32 spesso non è riuscito ad avere un impatto importante a partita in corso.

Seppur cresciuto in maglia nerazzurra il 24enne milanese potrebbe accettare la destinazione in quanto a Torino troverebbe di nuovo Juric, allenatore col quale è esploso la stagione scorsa nel Verona.