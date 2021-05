Inter, dilemma Sanchez: una riserva di lusso che costa troppo

Dubbi sul futuro di Alexis Sanchez, che potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Il cileno si è rivelato un elemento importante per la rosa allenata da Antonio Conte, ma il suo ruolo da alternativa di lusso potrebbe andargli stretto.

In due stagioni con la maglia dell’Inter ha totalizzato 69 presenze, la maggior parte da subentrato, realizzando 11 gol e 17 assist. Nella prima stagione è stato fuori per 3 mesi per alcuni infortuni, ma in questa stagione ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Specialmente nella seconda parte di campionato si è spesso rivelato decisivo: le doppiette contro la Sampdoria e Parma, il gol contro il Genoa e sopratutto l’assist a Lautaro Martinez contro il Torino.

L’attaccante, che compirà 33 anni il prossimo dicembre, potrebbe decidere di lasciare i nerazzurri per andare a giocare con continuità. Una sua eventuale cessione, permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio. Il cileno, infatti, guadagna attualmente 7 milioni di euro ed è il terzo giocatore più pagato della rosa. Cifra troppo alta, specialmente in questo momento, per una riserva anche se di lusso.