Inter, Digitalbits risponde alle critiche: il comunicato dell’azienda sulla questione sponsor

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/04/2023

Inter, Digitalbits parla della situazione sponsor con la società nerazzurra. Nella giornata di ieri, da più parti, è circolata l’indiscrezione che, la società nerazzurra, ha deciso di non inserire più sulle sue maglie da gara il main sponsor Digitalbits. L’azienda di criptovalute, infatti, era stata scelta dal presidente Zhang in persona, ma ad oggi nessuna delle rate e dei bonus pattuiti da contratto è stato dato al club di viale della Liberazione.

Una situazione particolarmente grave, visto che la società non ha potuto avere a disposizione introiti che, ovviamente, avrebbero fatto comodo. Ma proprio nella giornata di oggi, la stessa Digitalbits, ha voluto fare le proprie precisazioni sulla situazione con un comunicato ufficiale.

Ecco le parole dell’azienda: “Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro. In linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain”.

Oltre a ciò, Digitalbits ha ulteriormente precisato che “i contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs”, azienda che, nel momento della sottoscrizione dei contratti, era proprietaria del marchio.

Insomma, dal tenore delle parole, sembra che Digitalbits voglia in un certo senso lavarsene le mani in merito alla situazione. Vedremo come evolverà l’intera situazione, con il forte rischio che tutto potrebbe finire per vie legali.