Inter, difensore ancora fermo ai box: servono rinforzi in difesa dal mercato

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 13/08/2023

Inter in apprensione per Acerbi. Le preoccupazioni crescono per il giocatore alle prese con un infortunio che ostinatamente non mostra miglioramenti. La sua assenza è confermata nell’amichevole odierna, con dubbi che si allungano anche sull’esordio in Serie A, mettendo a rischio anche il Monza.

Il problema risale a circa una settimana fa, quando il calciatore avrebbe dovuto essere in forma per l’inizio del campionato, ma ora la situazione è delicata. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo in tempo per la sfida contro il Monza, ma la strada non è semplice. L’amichevole contro l’Egnatia viene inevitabilmente saltata.

Inter, coperta corta in difesa: serve un centrale?

L’infortunio ha colpito il giocatore proprio nel momento cruciale della preparazione stagionale. Con il reparto ancora da perfezionare e l’arrivo di un nuovo acquisto in sospeso, il suo stato di salute complica l’avvio della stagione dell’Inter. Il Monza ne potrebbe risentire. Francesco Acerbi, costretto a causa di un infortunio al soleo, cerca disperatamente di tornare in campo per l’esordio contro il Monza. Nel frattempo, il veterano Stefan De Vrij prende il suo posto nelle amichevoli, mentre il giovane Bisseck emerge come una mossa sorprendente nella difesa nerazzurra.

Con una predisposizione per entrambi i piedi, Bisseck offre flessibilità e copertura in diverse posizioni difensive sotto la guida di Simone Inzaghi. Tuttavia, l’Inter deve affrontare tre competizioni con soli cinque difensori a disposizione per una difesa a tre. L’ipotesi di aggiungere un sesto elemento è calda, ma i nomi sondati finora sono pochi e la decisione della società di intervenire sul mercato è incerta. Con Bastoni, Acerbi e Darmian come titolari, De Vrij e Bisseck pronti a subentrare, la formazione potrebbe far affidamento sulla versatilità di Dimarco in situazioni di emergenza. L’Inter si trova di fronte alla scelta cruciale di operare nel mercato o adottare una strategia interna per affrontare la stagione imminente.