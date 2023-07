Inter, dietro il silenzio di Lukaku c’è l’offerta della Juve. Un altro tradimento? (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 15/07/2023

(Inter) Apertura col botto per il calcio mercato serla su Sky Sport. Gianluca di Marzio riporta uno scenario del tutto nuovo, un intrigo che apre possibilità fino ad oggi mai prese in considerazione.

“L’Inter oggi è pronta a chiudere l’operazione col Chelsea, offrendo trentacinque milioni più cinque di bonus complice il trasferimento di André Onana al Manchester United. Questo perché mercoledì la Juventus ha offerto la stessa cifra al Chelsea, trentasette milioni e mezzo più due e mezzo di bonus. Offerta però condizionata dalla cessione di Dusan Vlahovic entro il 4 agosto.

Il Chelsea invece ha voglia di chiudere prima, ma Lukaku non risponde ai suoi ex compagni, ai dirigenti e alle società. Il giocatore però non risponde alle sollecitazioni dell’Inter, che è molto amareggiata e infastidita. Sia per questo sia perché ha capito che Lukaku ha dato un’apertura forte alla Juventus. Lukaku ha parlato attraverso il suo avvocato Sébastien Ledure, adesso che l’Inter vuole chiudere col giocatore non riesce a trovarlo.

Non è escluso, magari è una reazione di pancia, che faccia una retromarcia a U nelle prossime ore e abbandoni la pista Lukaku andando su altre alternative che ha già in piedi. Sempre che lui non mostri degli atteggiamenti diversi rispetto ai dirigenti e ai compagni di squadra. Non sappiamo il motivo per cui Lukaku stia avendo un comportamento del genere, ma a oggi l’Inter è pronta a chiudere. E lui non risponde”.