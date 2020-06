Inter, DeVrij:”Lukaku e Lautaro sono fortissimi. Eriksen? Sarà decisivo.”

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha concesso un’intervista esclusiva a DAZN, in vista della ripresa del campionato. L’olandese ha parlato di diversi argomenti, tra cui del reparto offensivo interista in particolare della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro e del nuovo arrivato Eriksen.

"Lautaro e Lukaku? Sono fortissimi fisicamente. Sono una coppia mobile e veloce. In allenamento ho notato che sono due attaccanti molto difficili da marcare. Allenandoci con loro possiamo migliorare tutti. Lukaku si trova benissimo, si sente a casa, è positivo e cerca di aiutare la squadra. Chiaro che può ancora migliorare, come tutti noi, del resto. Eriksen? Diventerà decisivo, si sta abituando al gioco e comincia pure a imparare la lingua. In allenamento è fortissimo e presto lo diventerà anche in campo.”

"La mia rete al derby? E’ stato bellissimo segnare quel gol. Anche se all’intervallo eravamo sotto di due reti il mister era molto tranquillo, poi nella ripresa siamo riusciti fortunatamente a ribaltarla. Conte è un grande allenatore, trasmette tanta passione e voglia di vincere. Vuole che giochiamo molto aggressivi e che costruiamo dal basso. È molto attento alla tattica e ai dettagli che possono fare la differenza.”